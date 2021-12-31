Трактор сбил мужчину, который чистил машину на обочине в Новосибирской области

Новосибирец чудом остался жив. Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54

Грейдер на полной скорости въехал ковшом в жителя Мочище, который вышел почистить от снега свою машину. Жуткое ДТП могло бы стать смертельным, если бы не новогоднее чудо. Видео с моментом наезда выложили в группе АСТ-54 в социальной сети Вконтакте.

— Вчерашний день мужчина, очищавший снег со своего автомобиля, припаркованного у продуктового магазина на станции Мочище, может по праву считать вторым днем рождения, — комментирует автор видео.

По словам очевидцев, выживший везунчик с сотрясением мозга и переломом ключицы сейчас находится в больнице в ожидании операции.

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