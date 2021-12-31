Вице-мэр Анна Терешкова в смешной шапке с оленем поздравила новосибирцев с Новым годом

Вице-мэр в смешной шапке поздравила новосибирцев с Новым годом. Фото: tereshkova_anna

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала видео на своей странице в Instagram, где играет с длинной шапкой в виде оленя с движущимися ушами, и подписала его поздравлением горожан.

— Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом! Будьте счастливы! Любите и будьте любимыми! И чтобы вас не покидало чувство юмора! — написала Терешкова, и заодно решила ответить на язвительные комментарии под прошлыми постами о ледовом городке. — И еще, на Горках я каталась в свой отпуск.

Новосибирцы в комментариях тоже поздравили вице-мэра и пожелали удачи, здоровья и «сил что-то менять в лучшую сторону в нашем городе», а также чтобы окружающий мир был таким же ярким, как и сама Анна Терешкова.

Напомним, ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ответила хейтерам, назвавшим городскую елку некрасивой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.