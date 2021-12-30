Читатели «Комсомолки» выбрали «Лучшую офисную елку Новосибирска-2021»

Эта елка больше всего впечатлила новосибирцев. Фото: СГК.

Накануне Нового года «Комсомольская правда» взялась отыскать «Лучшую офисную елку Новосибирска-2021». Условия нашего конкурса были просты: нужно было прислать фото и небольшое описание - кто именно наряжал пушистую красавицу. А дальше читатель выбирали, какая елка получилось самой яркой и необычной.

Итак, первое место заняла компания СГК: за их елку проголосовали 1712 человек. «Серебро» досталось ТЭЦ-4: их команда совсем немного отстала от победителей и набрала 1570 лайков. Клинический госпиталь «Авиценна» занял третье место с 224 голосами.

Мы хотим поблагодарить всех участников за их старания перед Новым годом: и пусть проголосовали в этот раз за других, в следующем розыгрыше вам обязательно повезет.

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