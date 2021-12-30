В Новосибирске мошенники выманили у женщины 11 тысяч рублей, предложив играть на бирже

В Новосибирске мошенники выманили у женщины деньги, позвав поиграть на бирже. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске мошенники выманили у женщины деньги, позвав поиграть на бирже. О таком способе «заработка» жулики сообщили в объявлениях, на одно из которых и купилась доверчивая сибирячка.

— Мошенники разместили объявление об участи в бирже от одной известной компании и смогли выманить у жителя Новосибирска 11 300 рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в деталях произошедшего разбирается полиция.

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