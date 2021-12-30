В Новосибирской области 2-летний мальчик засунул в нос детальку от баллона монтажной пены

Ребенка доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области маленький мальчик засунул в нос частичку от баллона монтажной пены. Ребенка доставили в больницу.

— 2-летнего мальчика доставили в больницу ночью в понедельник, 27 декабря. У него в носу обнаружили инородное тело, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Как выяснилось позже, ребенок засунул в нос детальку от баллона монтажной пены.

Медики помогли мальчику, а об инциденте сообщили в полицию.

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