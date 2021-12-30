Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-23°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 декабря 2021 16:27

В Новосибирской области 2-летний мальчик засунул в нос детальку от баллона монтажной пены

Ребенка пришлось везти в больницу
Галина СИМОНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ребенка доставили в больницу.

Ребенка доставили в больницу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области маленький мальчик засунул в нос частичку от баллона монтажной пены. Ребенка доставили в больницу.

— 2-летнего мальчика доставили в больницу ночью в понедельник, 27 декабря. У него в носу обнаружили инородное тело, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Как выяснилось позже, ребенок засунул в нос детальку от баллона монтажной пены.

Медики помогли мальчику, а об инциденте сообщили в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.