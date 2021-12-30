Новосибирским транспортным прокурором стал Владимир Картавенко

Заслуги Картавенко не раз отмечали вышестоящие чины. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Новосибирске младшего советника юстиций Владимира Картавенко назначили на должность транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28 декабря 2021 года назначить на должность Новосибирского транспортного прокурора Картавенко Владимира Сергеевича, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Картавенко родился в 1989 году. В 2012 году, через год после окончания Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского, начал служить в прокуратуре в должности помощника прокурора Любинского района Омской области. В дальнейшем уверенно и стабильно поднимался по карьерной лестнице. За время своей службы его заслуги не раз отмечал генпрокурор Российской Федерации и транспортный прокурор округа.

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