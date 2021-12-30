В Новосибирске 31 декабря похолодает до -28 градусов

Синоптики обещают новосибирцам морозы на Новый год. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Синоптики обещают новосибирцам морозы на Новый год. По их прогнозам в пятницу, 31 декабря, температура воздуха опустится до -28 декабря.

— В пятницу, 31 декабря, в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. При прояснениях возможна изморозь. На дорогах местами гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха ночью будет удерживаться до -23…-25 градусов, в пригороде возможно похолодание до -28 градусов. Днем потеплеет до -16…-18 градусов. Ветер будет дуть Юго-западный, со средней скоростью 4-9 метров в секунду.

Сервис Яндекс.Погода все же обещает сибирякам более комфортную погоду: -17…-18 градусов и небольшой снегопад.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.