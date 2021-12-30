В Новосибирске 31 декабря похолодает до -28 градусов

Синоптики обещают новосибирцам морозы на Новый год.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Синоптики обещают новосибирцам морозы на Новый год. По их прогнозам в пятницу, 31 декабря, температура воздуха опустится до -28 декабря.
— В пятницу, 31 декабря, в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. При прояснениях возможна изморозь. На дорогах местами гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха ночью будет удерживаться до -23…-25 градусов, в пригороде возможно похолодание до -28 градусов. Днем потеплеет до -16…-18 градусов. Ветер будет дуть Юго-западный, со средней скоростью 4-9 метров в секунду.
Сервис Яндекс.Погода все же обещает сибирякам более комфортную погоду: -17…-18 градусов и небольшой снегопад.
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