Новосибирец набил себе татуировку с QR-кодом

Показывать QR-код на телефоне больше не нужно. Фото:«ЕБШ»

В Новосибирске мужчина набил себе татуировку с QR-кодом. Об этом в соцсетях рассказали сами татуировщики, к которым пришел креативный сибиряк.

— За этот год мы уже шестой раз оказываемся в СМИ с безумными татуировками. Иногда нам кажется, что мы делаем это только для того, чтобы почитать комментарии. В этот раз «звездой эфира» стал Никита, а мастером Александр Труш, который не только катки умеет рисовать, — написала в своих соцсетях тату-студия «ЕБШ».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, популярны ли татуировки с ковидной тематикой среди сибиряков. А еще - проводила эксперимент, чтобы узнать, куда же лучше будет прилепить свой QR-код, чтобы он считывался. Кстати, татуировка (правда временная), тоже принимала участие в проверке.

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