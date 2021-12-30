Отмена МЧМ-2022 не сказалась на чемпионате в Новосибирске в 2023 году

Отменять чемпионат в Новосибирске пока не планируют. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодежный чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Канаде в 2022 году отменили из-за COVID-19. Коронавирус подтвердился у нескольких игроков из разных команд. КП-Новосибирск обратилась к министру спорта Новосибирской области Сергею Ахапову, чтобы узнать, может ли это событие повлиять на Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023, который должен пройти в Новосибирске.

— Какая бы ситуация не сложилась, мы будем готовы к любому развитию событий, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Ахапов. — А то, что сейчас в Канаде происходит — это сегодня. До нашего чемпионата еще целый год и мы продолжаем к нему готовиться в полном объеме.

Напомним, что часы обратного отсчета до МЧМ-2023 установили в Театральном сквере. Торжественное открытие проходило 26 декабря и ровно через год 26 декабря 2022 года должен состояться первый матч.

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Первая игра пройдет ровно через год 26 декабря 2022 года (подробнее)

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