Новосибирцы жалуются, что замерзают в квартире с холодными батареями

По словам людей, в доме регулярно бывают перебои с отоплением. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители дома №11 по улице Телевизионная в Новосибирске жалуются, что замерзают в своих квартирах. По словам людей, в доме регулярно бывают перебои с отоплением.

— Отопление где? Для какой цели вы в подъезде топите, если в квартирах холод? — пишут люди в отзывах на работу местного ЖЭУ на сервисе 2ГИС.

Жильцы дома отмечают, что проблемы имеются не только с отоплением как таковым, но и с горячей водой в целом. Так, по словам людей, по термометру у них она составляет всего 24 градуса.

КП-Новосибирск направила запрос в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.