Погода в Новосибирске на 31 декабря 2021 года: морозы под -28

Новый год в Новосибирске будет морозным.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Погода в Новосибирске на 31 декабря 2021 будет очень холодной. В праздничный вечер стоит одеться теплее, ведь сибиряков ждут морозы до -28.
— Ночью температура в Новосибирске будет -26…-28 градусов, днем — -16…-18. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, при прояснениях изморозь, с юго-западным ветром скоростью до 4-9 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью ждет похолодание до -30 градусов, днем — до -20. Осадков днем не ожидается, по северу региона пройдет небольшой снег.
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