В Новосибирске введут ограничения на парковку на Красном проспекте

В Новосибирске с 24 января будут введены ограничения по парковке на нескольких улицах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске с 24 января будут введены ограничения по парковке на нескольких улицах. Об этом сообщили в городской администрации.

— На участке улицы Герцена от улицы Комсомольской до дома по адресу улица Герцена,6 (четная сторона, на проспекте Карла Маркса в парковочных карманах около зданий № 6 и 37/2, на Красном проспекте в парковочных карманах около зданий № 157 и 159 (на площади Калинина), — рассказали в мэрии города. — В указанных мест будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор», «Время действия» (среда 00:00-06:00).

В муниципалитете пояснили, что такие меры было решено ввести, чтобы улицы и сами парковочные карманы можно было бы более качественно убрать от снега.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске начали эвакуировать машины с Вокзальной магистрали, которые паркуют на полосе для общественного транспорта. Разметки для полосы сделали в октябре, когда ремонтировали проезжую часть. А в ноябре установили знаки ограничения стоянки транспортных средств. Но местные жители продолжили парковать авто, не обращая внимания на дорожные знаки.

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Знаки, ограничивающие стоянку, установили еще в ноябре (подробнее).

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