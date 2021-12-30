РСХБ организовал в Новосибирском ГАУ дегустацию фермерских продуктов в рамках «Вкусной пятницы»

Фото: пресс-служба Новосибирского филиала Россельхозбанка.

На большой перемене студенты и преподаватели вуза смогли попробовать фермерские продукты от аграриев региона и познакомиться с маркетплейсом Свое Родное, на котором их можно заказать.

Большой ажиотаж вызвала мясная продукция от компании «Семейное застолье Шлегель». Особенный интерес вызвали колбасы и рульки из мяса марала, такие продукты новосибирцы нечасто видят на прилавках магазинов.

– «Вкусная пятница» – возможность приобретать фермерскую продукцию напрямую у фермеров, без дополнительных наценок. Такие мероприятия помогают местным фермерам стать ближе к своим покупателям, а горожанам – приобретать качественные продукты по невысоким ценам, – отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Настоящим подарком для студентов стала дегустация пирогов и пиццы от предприятия «Семейная пекарня». Никого не оставили равнодушным и десерт в виде сладких вишневых пирогов.

– Самое главное в пироге или пицце – тесто. Много времени и усилий мы потратили на то, чтобы добиться такого качества и вкуса. Чтобы запустить пиццу в продажу, мы три месяца работали над рецептурой. И, конечно, мы готовим без вкусовых усилителей и химических пищевых добавок», – рассказал Максим Поротников, директор компании «Семейная пекарня».

Приобрести фермерские продукты напрямую от местных производителей можно и дистанционно, используя маркетплейс Россельхозбанка Свое Родное. Для заказа свежих, экологически чистых продуктов нужно зайти на сайт svoe-rodnoe.ru или установить мобильное приложение Свое Родное и зарегистрироваться на платформе. Скачать приложение можно в App Store и Google Play: https://svoe-rodnoe.ru/App

СПРАВКА КП

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