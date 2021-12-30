В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу

Теперь расстояние между селами сократилась со 100 километров до 1,8 километров. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Ордынском районе Новосибирской области заработала ледовая переправа через водохранилище, связывающее села Спирино и Чингис. Об этом рассказали в региональном МЧС в четверг, 30 декабря.

До открытия переправы местным жителям приходилось ездить в объезд, протяженность которого была около 100 километров. Теперь же расстояние между селами сократилось до 1,8 километров.

По обе стороны переправы будут дежурить спасатели. Фото: ГУ МЧС по НСО

— Толщина льда составляет 35-40 сантиметров, что позволяет пропускать автомобильную технику массой до 2,5 тонн. В целях безопасности движение на переправе реверсивное и осуществляется в одну полосу. Переправа функционирует с 09:00 до 18:00, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Безопасность людей будут контролировать дежурные спасатели на обеих сторонах переправы. Кроме того, будут работать пункты обогрева. Но даже так водителям необходимо соблюдать ряд правил. Например, перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности и опустить стекла и приоткрыть двери, а во время переправы необходимо двигаться равномерно без остановок, разгонов и разворотов видимости (метель или пурга) движение транспортных средств по переправе осуществлять не рекомендуется.

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