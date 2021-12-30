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Общество30 декабря 2021 10:33

Пробки на вечер в Новосибирске 30 декабря 2021 года: по Большевистской не проехать

Рассказываем про пробки на вечер в Новосибирске 30 декабря 2021 года
Галина СИМОНОВА
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Пробки на вечер в Новосибирске 30 декабря 2021 года затронули оба берега.

Пробки на вечер в Новосибирске 30 декабря 2021 года затронули оба берега.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 30 декабря 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, в предновогодний день дороги города сковали 8-балльные заторы.

На правом берегу пробки образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Ипподромская, Военная, Никитина, Кошурникова, Пролетарская, Красный проспект, Вокзальная магистраль, Фрунзе, Гоголя, Писарева, Нарымская, Танковая, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук и Богадана Хмельницкого.

На левом берегу заторы сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Ватутина, Котовского, Блюхера, проспект Карла Маркса, Новогодняя, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Хилокская, Толмачевская, Троллейная и Петухова.

Проезд также затруднен по Димитровскому мосту в сторону левого берега.

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