Сибиряк провалился в щель между поездом и краем платформы в метрополитене. Фото: Дмитрий Холявченко // Facebook,

Новосибирец Дмитрий Холявченко рассказал на странице в соцсетях, как он травмировался в метро. Дмитрий спешил и упал ногой в щель между перроном и поездом метро.

Причиной такой ситуации, по словам мужчины, стал промежуток между вагоном и краем платформы, который «достаточно большой, чтобы провалиться ногой», особенно на станции метро Площадь Ленина.

— Самый яркий момент воспоминаний — это левая нога проваленная, вторая в вагоне, дверь начинает закрываться прямо в лицо, а две дамы пытаются меня поднять и кричат: «божечки, божечки!». — написал Дмитрий.

Машинист заметил ЧП и остановил захлопывающиеся двери. После этого мужчина смог подняться с помощью неравнодушных гражданок. Он отделался ссадинами и ушибами.

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