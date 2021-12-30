Прокуратура проверит новосибирский детсад, где 6-летнему мальчику нанесли побои. Фото: предоставлено мамой пострадавшего ребенка.

Новосибирская прокуратура проверит детский сад № 100, где пострадал 6-летний мальчик. Побои ему, по словам ребенка, нанесла воспитательница. Ранее КП-Новосибирск подробно рассказывала эту историю.

— Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, об образовании, а также даст принципиальную правовую оценку действию лица, причинившего вред малолетнему, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области

В ведомстве добавили, что прокуроры примут меры, если на это найдутся основания.

Проверку инцидента проводит и СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, ЧП произошло 27 декабря. В тот день жительница Новосибирска пришла забрать из садика 6-летнего сына. Испуганный ребенок вышел к маме с синяками и кровоподтеками на руках. Он прошептал, что это с ним сделала воспитательница. Выяснилось, мальчика несправедливо обидели, а еще и наказали. Из-за этого ребенок плохо себя вел, не слушался. Воспитательница же, не найдя другого, педагогического и человеческого метода, скрутила мальчику руки, больно сжала их и силой удерживала ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кровоподтеки, царапины, синяки...»: воспитателя новосибирского детского сада обвинили в избиении ребенка

В Новосибирске воспитателя подозревают в избиении мальчика (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.