Мэр Новосибирска увидел предупреждение для чиновников в аресте главы Томска Кляйна

Мэр Новосибирска прокомментировал арест главы Томска. Фото: a_lokot

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о своей позиции по поводу ареста главы Томска Ивана Кляйна на встрече с журналистами в среду, 29 декабря.

— Кляйна знаю хорошо, мотивация его мне понятна. И то, что это был некий посыл, это правда. Все услышали. Кто-то даже принял решения какие-то после этого. Я очень хорошо к Ивану Кляйну отношусь, поскольку знаю его давно, в разных обстоятельствах, знаю как человека высокопорядочного, честного, — ответил Анатолий Локоть на вопрос журналиста о деле главы Томска.

Ивана Кляйна задержали в ноябре 2021 года по обвинению в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В четверг, 30 декабря, ему огласят приговор.

Мэр Новосибирска считает, что вопрос в земельном ресурсе, который Кляйн «распределил не так, как кому-то понравилось». Также Локоть уточнил, что сам часто попадает в подобные ситуации, и считает арест главы Томска предупреждением для глав всех городов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что за срыв сроков ремонта дороги директора компании оштрафовали на 4,3 миллиона рублей.

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