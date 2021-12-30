Соседи подрались из-за бензина. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области мужчина обвинил соседа в краже бензина. Инцидент произошел в Черепановском районе.

— Мужчина пожаловался на знакомого. Он сказал, что тот взял у него 9 литров бензина и не возвращает. Из-за чего они и подрались,- рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

«Комсомолка» писала про еще одно необычное воровство. К правоохранителям за помощью обратилась женщина. Она заявила, что бывший супруг украл у нее из холодильника сало.

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