45-летняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирской области

За сутки коронавирусом заразились еще 368 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

30 декабря оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом. За сутки скончались еще 11 пациентов.

— Это были мужчины в возрасте 69, 75 и 78 лет и женщины в возрасте 45, 48, 78, 79, 80, 72, 64 и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 218 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации оказались 303 человека, среди них 45 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 2 906 человек, в том числе 34 ребенка.

Всего COVID-19 с начала эпидемии заразились 94 309 человек — за последние сутки их прибавилось 368. Также за последний день выздоровели 342 пациента — за все время пандемии их стало 64 358 человек.

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