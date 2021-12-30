В Новосибирске две собачницы подрались из-за намордника. Фото: стоп-кадр.

Конфликт двух собачниц разгорелся на улице Федосеева в Новосибирске. Одна из них без поводка и намордника выгуливала овчарку. Большой пес стал кидаться на маленькую собачку, которую на руках держала другая женщина. Информация об инциденте появилась в Телеграм-канале ACT-54 Black.

Женщине, чтобы защитить себя и маленького питомца, пришлось обороняться от овчарки. При этом она снимала происходящее на видео. На кадрах она просила хозяйку пса угомонить животное, но та не реагировала. В итоге девушка пнула пса, чтобы он отстал.

Такой поворот дел привел в бешенство хозяйку крупной собаки. Она бросилась на соперницу с кулаками и оскорблениями.

— В итоге собачницы обменялись оскорблениями и ударами, — говорится в сообщении паблика.

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