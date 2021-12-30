В Новосибирске за срыв сроков ремонта дороги директора компании оштрафовали на 4,3 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска вынесла решение оштрафовать директора компании «Новосибирскавтодор». Причиной этого стало невыполнение условий ремонта дорог на улице Волочаевской.

По данным ведомства, подрядчик не выполнил условия договора и не сделал ремонт на участке от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского в назначенное время: до 1 сентября 2021 года.

Еще в начале мая директора акционерного общества предупредили об ответственности за несоблюдение времени. Однако, ОАО «Новосибирскавтодор», так и не выполнило работу до конца.

Директора ОАО оштрафовали на 4,3 миллиона рублей по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ «Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом».

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