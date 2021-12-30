В Новосибирске из Сибирского института управления РАНХиГС эвакуировали 124 человека. Фото: ГУ МЧС по НСО.
В четверг, 30 декабря, в Новосибирске экстренно эвакуировали студентов и преподавателей учебного корпуса РАНХиГС в Октябрьском районе города. В здании сработала пожарная сигнализация. Всего на улицу вывели 124 человека. На место прибыли сотрудники МЧС.
— До прибытия профессиональных сил администрация РАНХиГС проводила эвакуацию всех находящихся в здании людей. На первом этаже присутствовало задымление. В ходе разведки четырехэтажного здания спасатели обнаружили сильное задымление в подвале, где горел мусор на площади два квадрата, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Огнеборцы оперативно ликвидировали горение. После этого студенты и преподаватели вернулись в корпус. В результате инцидента никто не пострадал.
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