Новосибирский певец Митя Фомин задумался о создании своих клонов

Собака Мити Фомина умерла летом этого года. Фото: mf_agent

Певец Митя Фомин, выросший в Новосибирске, рассказал о том, что хотел бы иметь своих клонов, чтобы все успевать. Дополнительное время ему нужно не только для фанатов и работы, но и для выражения любви. Об этом сообщает информационное агентство «Столица».

— Одного «себя» я бы посвятил уходу за собакой, которую обязательно куплю в ближайшее время. Дело в том, что моя любимая собака Белоснежка летом умерла, хотя ей было всего десять лет, — с горечью поделился артист.

Митя Фомин уверен, что должен был проводить со своим американским бульдогом больше времени. Ответственность за собаку он приравнивает к ответственности за собственного ребенка.

Скоро певец планирует завести другую собаку. У него уже появились любимчики среди охотничьих пород: тайский риджбек, родезийский риджбек и веймаранер.

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