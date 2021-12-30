В Новосибирске перекрыли выход из метро из-за ЧП на Красном проспекте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 30 декабря, в Новосибирске произошла коммунальная авария в доме по адресу Красный проспект 186. Из-за происшествия управление станции метро Заельцовская приняло решение перекрыть один выход из метро, по четной стороне.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Новосибирского метрополитена, пассажирам ничего не угрожает, выход закрыт до ликвидации последствий.

Управляющая компания дома комментировать аварию отказалась.

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