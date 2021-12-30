В Новосибирске перекрыли выход из метро из-за ЧП на Красном проспекте.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В четверг, 30 декабря, в Новосибирске произошла коммунальная авария в доме по адресу Красный проспект 186. Из-за происшествия управление станции метро Заельцовская приняло решение перекрыть один выход из метро, по четной стороне.
Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Новосибирского метрополитена, пассажирам ничего не угрожает, выход закрыт до ликвидации последствий.
Управляющая компания дома комментировать аварию отказалась.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер