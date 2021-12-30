«Выживала как могла»: в Новосибирске спасают мейн-куна с вирусным лейкозом

Зена долгое время выживала одна на улице. Фото: Общественное Движение «ЗООСПАС 54»

Худую и голодную кошку благородной породы мейн-кун нашли под Новосибирском с потрепанным мехом и воспаленными глазами. Об этом сообщили в группе «Общественное Движение «ЗООСПАС 54» в социальной сети «Вконтакте».

— Ее нашли за городом. Изможденную, худую, шубка в ужасном состоянии. Как она оказалась на улице, история умалчивает. Ясно одно, кошке пришлось очень тяжело, скиталась она долго, выживала, как могла, — рассказывают люди, которые взяли кошку себе на передержку.

Сейчас мейн-кун по имени Зена целыми днями спит, просыпается только чтобы сходить в лоток и покушать, но не забывает благодарить своих спасителей. Кошка, несмотря на боль, которую ей доставляет время, проведенное на улице, и тяжелая болезнь, трется об руки защитников.

Болеет Зена очень серьезно — у нее вирусный лейкоз, при котором у кошек могут выпадать глаза, наблюдаются симптомы СПИДа и раковой опухоли. Однако она не заразна для людей и собак, эта болезнь передается только кошкам.

У кошки серьёзная болезнь — вирусный лейкоз. Фото: Общественное Движение «ЗООСПАС 54»

Пострадавшей девочке около 5 лет, она стерилизована и вырастет безумно красивой, грациозной кошкой при должном уходе и своевременных визитах к ветеринару. Мейн-кун — это практически домашняя рысь, однако очень ласковая и преданная. В питомниках цена на котенка такой породы варьируется от 50 до 100 тысяч рублей.

— Ищем людей, безгранично любящих животных, которые не гонятся за породой, а просто захотят сделать Зену счастливой! Эта кошка пережила страдания и лишения, она заслужила счастье и любовь! Отдается только в квартиру, взрослым людям, с правом ненавязчиво интересоваться судьбой Зены, — указано в сообщении.

Всем, кто хочет помочь этой кошке снова стать благородным домашним любимцем, просьба писать в What’s App по номеру 8-913-475-65-12 — Анфиса.

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