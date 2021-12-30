Дед Мороз нырнул к акулам в новосибирском океанариуме

Необычный Дед Мороз угощает рыб вкусняшками. Фото: предоставлено "Дельфинией".
В новосибирском океанариуме «Дельфиния» в преддверии Нового года появился необычный Дед Мороз — он подводный. Сказочный персонаж ныряет в аквариум и приветствует посетителей Центра океанографии и морской биологии. А еще он кормит акул и скатов.
Известно, что Дед Мороз — профессиональный водолаз. Рыбам он дает вкусняшки — специальный корм. Спускается под воду волшебник каждый день, в 14:20.
В новосибирском океанариуме создали новогоднее настроение. Фото: предоставлено "Дельфинией".
Также в аквариумах «Дельфинии» установили елки, чтобы посетители Центра максимально ощущали новогоднее настроение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер