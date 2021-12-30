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Общество30 декабря 2021 5:11

Дед Мороз нырнул к акулам в новосибирском океанариуме

Он покормил рыб специальным кормом
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Необычный Дед Мороз угощает рыб вкусняшками. Фото: предоставлено "Дельфинией".

Необычный Дед Мороз угощает рыб вкусняшками. Фото: предоставлено "Дельфинией".

В новосибирском океанариуме «Дельфиния» в преддверии Нового года появился необычный Дед Мороз — он подводный. Сказочный персонаж ныряет в аквариум и приветствует посетителей Центра океанографии и морской биологии. А еще он кормит акул и скатов.

Известно, что Дед Мороз — профессиональный водолаз. Рыбам он дает вкусняшки — специальный корм. Спускается под воду волшебник каждый день, в 14:20.

В новосибирском океанариуме создали новогоднее настроение. Фото: предоставлено "Дельфинией".

В новосибирском океанариуме создали новогоднее настроение. Фото: предоставлено "Дельфинией".

Также в аквариумах «Дельфинии» установили елки, чтобы посетители Центра максимально ощущали новогоднее настроение.

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