В торговый центр «Эдем» в Новосибирске не пускают посетителей

Пожар начался в районе 11 часов утра. Фото: На Хвосте

В торгово-развлекательный центр «Эдем» новосибирского Академгородка перестали пускать посетителей в четверг, 30 декабря. Эта информация появилась в группе «На Хвосте» в социальной сети «Вконтакте».

— Прямо сейчас на месте ЧП пожарная бригада. Мы приехали с ОбьГЭСа. Сейчас сидим в машине. Уже полчаса. Внутрь «Эдема» никого не пускают, но и не гонят. Обстановка не ясна, — отмечают подписчики сообщества.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о волне сообщений о минированиях 30 декабря в торговых центрах Новосибирска и реакции властей.

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