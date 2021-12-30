Следователи проводят проверку после избиения мальчика в детсаду Новосибирска. Фото: предоставлено героями публикации.

После публикации КП-Новосибирск о избиении ребенка в детсаду № 100 в Новосибирске проверку организовали следователи. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки оценят действия (бездействие) должностных лиц детского сада. После проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — сообщили КП-Новосибирск в Следственном комитете.

Напомним, инцидент произошел 27 декабря. В тот день мама пришла в детский сад за 6-летним сыном. А мальчик вышел к женщине с синяками и кровоподтеками на руках. Он прошептал, что это с ним сделала воспитательница. По словам малыша, она схватила его и силой усаживала на стул, заламывала ему ручки. Руководство детсада пытается оправдать действия сотрудницы тем, что ребенок якобы вел себя неадекватно, поэтому воспитательнице пришлось схватить его и таким образом успокоить.

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