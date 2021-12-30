Жительница Новосибирска забрала себе карту с пособием, которую потеряла мать-одиночка

Девушка потратила деньги с чужой карты. Фото: кадр из видео ЧП Новосибирск

В Новосибирске мать-одиночка с грудным ребенком выронила банковскую карту с государственным пособием при выходе из магазина на улице Королева. Ее нашла блондинка в желтой маске и закупилась на крупную сумму. Это случилось в среду, 29 декабря. Об инциденте сообщили в группе «ЧП Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

— Заявление в полицию написано, видео с камер наблюдения магазина изъято. Настоятельно рекомендуем девушке, нашедшей карту, самой обратиться в отделение полиции №5 Дзержинского района во избежание последствий, — указано в сообщении.

Поступок блондинки в маске расценивается как причинение ущерба в крупном размере. Последствия, о которых говорится выше, — это штраф и лишение свободы в соответствии с УК РФ. На видео зафиксирована внешность девушки, которая присвоила карту матери-одиночки.

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