Новосибирские власти увеличат использование «Бионорда» на дорогах города

В Новосибирске увеличат использование химического растворителя снега
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Власти Новосибирска переделают спецтехнику для посыпки дорог под работу с «Бионордом» и закупят дополнительные машины. Дорожники больше не будут использовать песко-соляную смесь. Об этом на встрече с журналистами в среду, 29 декабря, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Возвращаться к песко-соляной смеси смысла не вижу. В том, что стало лучше, я уверен. Дорожное полотно чистится очень легко, эффективно. Надо расширять его применение, в этом я проблему вижу. В работе есть технологические особенности. Не все ДЭУ, не все районы приспособлены, — отметил глава города.
«Бионорд» — это твердый реагент в гранулах, которые растворяют снег и лед. Основные оставляющие «Бионорда» — хлорид кальция, хлорид натрия и две активные добавки, включая соли муравьиной кислоты. Это ядовитые химикаты, но они безвредны, если придерживаться нормативов.
Для рассыпания «Бионорда» на дорожные покрытия в Новосибирске ранее пользовались теми же спецмашинами, что и для распределения песка. Их вскоре перестроят для работы с реагентом, а также закупят новую технику специально под химикаты.
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