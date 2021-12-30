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Происшествия30 декабря 2021 2:53

В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого парня

Информация о трагедии появилась в соцсети
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого парня. Фото: "АСТ-54 Black".

В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого парня. Фото: "АСТ-54 Black".

В ночь на четверг, 30 декабря, в Ленинском районе Новосибирска под окнами высотки прохожие нашли тело парня. Информация об этом появилась в соцсети.

— Труп 27-летнего новосибирца лежал под окнами дома по адресу Троллейная, 21, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

Очевидцы вызвали на место ЧП экстренные службы.

Что стало причиной гибели молодого человека, установят следователи.

В СК РФ по Новосибирской области случившееся пока не прокомментировали.

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