В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого парня. Фото: "АСТ-54 Black".
В ночь на четверг, 30 декабря, в Ленинском районе Новосибирска под окнами высотки прохожие нашли тело парня. Информация об этом появилась в соцсети.
— Труп 27-летнего новосибирца лежал под окнами дома по адресу Троллейная, 21, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».
Очевидцы вызвали на место ЧП экстренные службы.
Что стало причиной гибели молодого человека, установят следователи.
В СК РФ по Новосибирской области случившееся пока не прокомментировали.
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