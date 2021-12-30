Новосибирец пустился в пляс в 10-балльной пробке на Красном проспекте

Новосибирец поднял настроение водителям в пробке. Фото: кадры из видео АСТ-54

В 10-балльной пробке на Красном проспекте водители заметили мужчину в белой толстовке и черной куртке, он лавировал между автомобилей и исполнял модный танец. Видео появилось в группе АСТ-54 в социальной сети «Вконтакте» в среду, 29 декабря.

— Хочу, чтоб на Новый год всех так перло и у всех было такое же настроение, — желают новосибирцы в комментариях под роликом.

Некоторые подписчики группы предположили, что парень снимал видео в TikTok, но почти все отметили, что было бы весело увидеть такое развлекательное шоу в долгих новогодних пробках.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о новосибирцах, прыгающих друг через друга на пешеходном переходе.

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