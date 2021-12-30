Хоккейная «Сибирь» завершила 2021 год победой над «Нефтехимиком»

Новосибирцы завершили год победой. Фото: ХК "Сибирь"

В домашнем матче «Сибирь» одержала победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 3:2 в овертайме.

В концовке первого периода счет открыл «Нефтехимик», но в перерыве очко получили и новосибирцы благодаря шайбе Александра Шарова. В третьем периоде защитник Егор Аланов забил свой первый гол за «Сибирь», но нижнекамцы не отставали и ответили шайбой Вячеслава Лещенко.

Финн Юрки Йокипакка в овертайме забросил шайбу в калитку нижнекамцев, и «Сибирь» подарила фанатам отличное завершение 2021 года — победу со счетом 3:2.

Новосибирский клуб закончил год на 6-м месте в Восточной конференции, у него есть все шансы попасть в плей-офф.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, как «Сибирь» в овертайме обыграла «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

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