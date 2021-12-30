Пробки в Новосибирске на утро 30 декабря 2021 года: затор на улице Котовского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 30 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 30 декабря мая 2021 года: затор на улице Котовского. Также затруднено движение по улицам Ватутина и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Новосибирцы стоят в пробках на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улицам Троллейной, Немировича-Данченко, Покрышкина и Блюхера. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса, площади Лыщинского и по октябрьскому мосту.

На правом берегу Новосибирска затор на улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Пробки образовались также на улицах Кирова, Восход, Бориса Богаткова и Никитина.

Как передает «2ГИС», уровень пробок в городе на утро вторника, 30 декабря, достиг 6 баллов.

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