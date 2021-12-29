В Новосибирске спасатели отказались вытаскивать лабрадора из ямы. Фото: "Навигатор".

В Новосибирске пятимесячная собака провалилась в старый погреб, но спасатели не выехали по вызову на ОбьГЭС. Историю очевидцы рассказали корреспондентам портала «Навигатор» .

27 декабря, гуляя со своей собакой, женщина увидела мужчину. Его питомец застрял на глубине трех метров в котловане. Лабрадор был спокоен, а значит при падении не пострадал. Тогда хозяева позвонили на горячую линию 101, их несколько раз пересылали на разные номера.

— Когда я позвонила, диспетчер сначала переспросила: «Куда? На ОбьГЭС?» Подумав некоторое время, диспетчер ответила, что помочь ничем не могут, так как у них нет кинолога, — рассказала сибирячка.

Хозяева собаки решили не дожидаться помощи — они нашли лестницу в соседнем храме. Все закончилось хорошо, щенка достали из западни.

По мнению жительницы Новосибирска, спасатели не приехали, потому что район слишком далеко.

— У спасателей в соцсети идет строчка: если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, что необходимо позвонить по телефонам 112 или 231-06-49. А по факту все отказались ехать в отдаленный район на ОбьГЭС, — добавила сибирячка.

На момент публикации материала в «Навигаторе», яму так и не закопали, редакция передала координаты в администрацию района

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