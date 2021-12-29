Многодетные семьи из Новосибирска не получили новогодние презенты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году новогодних подарков не дождались некоторые многодетные семьи из Новосибирска. Родители детей написали в редакцию «ЧС-ИНФО» с просьбой разобраться в проблеме.

Как сообщили новосибирцы, теперь подарки от мэрии дарят только малообеспеченным семьям и с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

По их мнению, несправедливо отказывать многодетным в новогоднем празднике, с учетом демографической политики страны.

Журналисты «ЧС-ИНФО» взяли комментарии у департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. Там сказали, что изменения в приобретении подарков произошли из-за ковидного кризиса. Пандемия ухудшила уровень жизни россиян, увеличив количество обращения за помощью. Будет ли в будущем муниципалитет поздравлять многодетных, зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

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