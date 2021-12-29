Новосибирцы сняли на видео Деда Мороза-байкера

Дед Мороз спешит по делам. Фото кадр из видео

Новосибирцы сняли на видео Деда Мороза, который сменил сани на железного скакуна. На украшенном мишурой мотоцикле он проехал по одной из улиц в центре города в среду, 29 декабря.

В комментариях к видео сибиряки начали петь «Новогоднюю» и шутить о необычном средстве передвижения для Дедушки Мороза.

— Новый год к нам мчится, скоро все случится!

— Снегурочки только не хватает, - написали подписчики паблика «АСТ-54».

Напомним, что Дедушка Мороз не только на мотоцикле ездит, но и еще неплохо бегает. Целая команда новогодних «Дедушек» в одних только колпаках и красных шортах пробежались по левому берегу Новосибирска.

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