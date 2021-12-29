Андрей Травников попал в список «губернаторов-богатырей», которые ни разу не болели коронавирусом

Большинство из небольших активно занимаются спортом. Фото: сайт губернатора Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вошел в список губернаторов, которые ни разу не болели коронавирусом. Об этом сообщила Тульская служба новостей, сославшись на мониторинговый центр «Регион».

Во время исследований сотрудники центра опирались на открытые данные, которые легко можно найти в федеральных и региональных СМИ. Им удалось выяснить, что на 28 декабря 2021 года из 85 действующих глав регионов 43 официально переболели коронавирусом.

— Отдельно хочется остановиться на «губернаторах-богатырях», которые, по официальным данным, не болели коронавирусом. Стоит отметить, что большинство из них придерживаются здорового образа жизни, — рассказала эксперт мониторингового центра Вера Дубко.

Чтобы подтвердить информацию, болел ли наш губернатор коронавирусом, корреспондент КП-Новосибирск обратился к руководителю Департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергею Нешумову.

— Андрей Александрович действительно не болел коронавирусом. И уже прошел ревакцинацию, — подтвердил КП-Новосибирск Нешумов

Напомним, что в октябре 2021 года коронавирусом болел мэр Анатолий Локоть. Он рассказывал в своих соцсетях, как проходит его болезнь. А после выздоровления поблагодарил сибиряков, которые волновались за его здоровье.

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