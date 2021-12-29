В Минздраве заявили о спаде заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области. Фото: Малена МАРТЫНОВА

В Минздраве Новосибирской области заявили о спаде заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге 29 декабря сообщила замминистра регионального здравоохранения Елена Аксенова.

По ее словам, снизился суточный уровень заболеваемости ковидом. Однако число выявленных заражений все еще высокое. В связи с улучшением коронавирусной обстановки в Минздраве приняли решение о прекращении деятельности двух ковидных госпиталей. Речь идет о третьей городской больнице и Обской Центральной городской больнице. Принимать коронавирусных пациентов медучреждения будут до 30 декабря.

— 31 декабря больницы начинают этап восстановления. Он включает в себя долечивание поступивших больных с коронавирусом, заключительную дезинфекцию. Ожидается, что в течение первой недели после праздников данные учреждения полностью восстановят свою основную профильную деятельность, — сказала на брифинге Елена Аксенова.

По ее словам, 31 декабря и 1 января в регионе не будут работать пункты вакцинации от ковида. Со 2 января 2022 года привиться от ковида сибиряки смогут в прежнем режиме.

Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор Андрей Травников не исключил прихода новых волн ковида в 2022 году. Поэтому, по словам главы области, расслабляться нельзя.

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