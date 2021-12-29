Новосибирский бизнесмен пошел под суд за неуплату налогов

Уклонялся подсудимых от налогов при помощь поддельных документов налоговый вычет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске 52-летний владелец торговой сети «Ритейл Центр» Евгений Насоленко пойдет под суд за неуплату налогов на сумму более 173 миллионов рублей. Его обвиняют по статье 199 УК РФ за уклонение от налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

— По версии следствия, владелец торговой сети в период с 30 сентября 2016 года по 1 июня 2018 года необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов, — рассказали в прокуратуре. — С помощью поддельных документов, обвиняемый не заплатил более 173 миллионов рублей.

Уголовное дело будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Новосибирска. Обвиняемому грозит срок до 6 лет лишения свободы.

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