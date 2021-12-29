Новосибирец за невыплату зарплаты сжег машину начальника на Алтае. Фото: ГУ МВД по НСО.

Житель Новосибирска сжег машину работодателя на Алтае. Причина поступка — невыплата зарплаты. Подробности рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

— О поджоге автомобиля УАЗ «Патриот» в полицию заявил 33-летний новосибирец. Он сообщил, что его машину сжег 25-летний подчиненный. Выяснилось, что сибиряк явился к работодателю, который 2 месяца не выплачивал ему зарплату. С собой возмущенный работник взял канистру бензина. Услышав ответ о невозможности произвести выплату в ближайшие сроки, мужчина пришел в ярость. Затем на глазах автовладельца подошел к его машине, разбил стекло, облил бензином салон авто и поджег, — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Машина восстановлению не подлежит — сгорела полностью. Сумма ущерба, со слов потерпевшего, составила 700 тысяч рублей.

Известно, что во время работы новосибирцы жили на территории Республики Алтай.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Он признался в содеянном.

По факту случившегося проведут оценочную и пожаро-техническую экспертизы. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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