Погода в Новосибирске на 30 декабря 2021 года: морозы до -20

В городе резко похолодает. Фото: Василий Вахрин

Погода в Новосибирске на 30 декабря 2021: перед Новым годом в город придут морозы.

— Ночью температура в Новосибирске будет -13…-15 градусов, а днем похолодает до -18...-20 градусов. Будет переменная облачность, снегопады и гололедица. Ветер западный со скоростью до 13 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура понизится еще сильнее: ночью будет до -26 градусов, а днем — до -21 градуса. Местами пройдет небольшой, ночью по юго-востоку области — умеренный снег., на дорогах будет гололедица, а деревья и провода покроет изморозь.

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