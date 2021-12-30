Погода в Новосибирске на 30 декабря 2021 года: морозы до -20

В городе резко похолодает.
Фото: Василий Вахрин
Погода в Новосибирске на 30 декабря 2021: перед Новым годом в город придут морозы.
— Ночью температура в Новосибирске будет -13…-15 градусов, а днем похолодает до -18...-20 градусов. Будет переменная облачность, снегопады и гололедица. Ветер западный со скоростью до 13 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура понизится еще сильнее: ночью будет до -26 градусов, а днем — до -21 градуса. Местами пройдет небольшой, ночью по юго-востоку области — умеренный снег., на дорогах будет гололедица, а деревья и провода покроет изморозь.
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