Кошки ищут дом после смерти пенсионерки-зоозащитницы в Новосибирске

Животные ухожены и приучены к лотку.Фото: группа «ХВОСТ-Сервис. Новосибирск» «ВКонтакте»

Новосибирцы пристраивают двух ухоженных котов после смерти 67-летней зоозащитницы. Животные оказались на передержке через 1,5 месяца после трагедии:

— Тетя Маша работала на заводе, а затем долгие годы боролось с онкологией. Женщина жила в районе остановки «Кафе Лада». Она была очень доброй и всю жизнь пристраивала кошек через знакомых. Несколько лет назад присоединилась к зоозащитному движению. Очень жаль, что родственники не забрали ее кошек и не пристроили их, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Светлана Новикова.

Волонтеры ищут дом для пятилетней кошки Масяни и полуторагодовалого Пушка. Животные приучены к лотку, стерилизованы и привиты, а также пострижены. Трехцветная кошка Масяня более осторожна, а Пушок очень общительный по характеру. Животные хорошо уживаются с другими кошками.

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