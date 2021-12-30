Мама мальчика, пострадавшего в школьном автобусе в Новосибирской области, рассказала о здоровье ребенка

Мама ребенка не имеет претензий к школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мама мальчика, который вывихнул руку во время поездки на школьном автобусе в Новосибирской области, рассказала о самочувствии ребенка. 12-летний школьник попал в больницу, однако его родители претензий к школе не имеют:

— Сын вывихнул руку в автобусе во время игры, это случайность и к школе у меня нет претензий. С ребенком все в порядке, он поправился и будет праздновать Новый год вместе со всеми, — сообщила КП-Новосибирск мама мальчика.

Инцидент произошел в селе Вассино днем 16 декабря. Местные жители сообщили, что ребенок вывихнул руку, а затем вместе с мамой обратился в больницу. В школе провели расследование инцидента:

— 12-летний мальчик был пристегнут, в автобусе был мужчина-сопровождающий. По словам ребенка, он неловко вытащил руку из кармана и вывихнул локтевой сустав. На другой день ему наложили лангет, и он пришел на занятия, — сообщили КП-Новосибирск в средней школе села Вассино.

Руководство школы добавило, что проведет дополнительный инструктаж для персонала школьных автобусов.

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