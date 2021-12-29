Лабораторию СибУПК экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва

Был нарушен порядок хранения металлического натрия. Фото: МЧС

В среду, 29 декабря, в Новосибирске из лаборатории СибУПК эвакуировали сотрудников. Это произошло из-за подозрений об утечки опасного вещества. Сотрудники МЧС выехали на место и провели проверку.

— Никакой утечки не было. Просто во время опытов был нарушен порядок хранения металла, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области — На месте специалисты не нашли ничего страшного.

По данным ведомства, в лаборатории нарушили порядок хранения металлического натрия. А твердый металл при соприкосновении с кислородом мог воспламениться, а при соединении с водой - взорваться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.