Новосибирск сковали 9-бальные пробки в среду 29 декабря.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В среду, 29 декабря, Новосибирск сковали пробки в 9 баллов. Об этом сообщает портал «Яндекс. Карты».
По данным сайта, пробки затронули оба берега Новосибирска. До сих пор движение по Красному проспекту, на улице Дуси Ковальчук, Фрунзе и Фабричной ограничено.
На левом берегу самая большая нагрузка на улице Сибиряков-гвардейцев, Ватутина, Стационарной и проспекте Энергетиков. Также движение затруднено на улице Хилокской и в района Тещинского языка. Кроме того, сложно проехать по Новогодней улице.
На правом берегу заторы образовались на Большевистской улице, улицах Восход, Кирова, Добролюбова, Никитина, Гурьевской и Добролюбова.
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