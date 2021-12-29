В Новосибирской области в новогоднюю ночь ожидаются морозы до -22 градусов

На Новосибирскую область идет антициклон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области в новогоднюю ночь столбик термометра опустится до -22 градусов. Такой прогноз на пресс-конференции дала начальник гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

— Ситуация в Западной Сибири складывается таким образом, что в регионах ожидается примерно одна и та же температура -20…-22 градуса, а днем -15-…-17 градусов, — рассказала Лапчик.

Синоптик считает, что понижение температур связано с приходом антициклона.

Прогноз погоды на ближайшие дни опубликован и на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В четверг, 30 декабря, ночью ожидается -13…-15, днем также будет -13…-15 градусов, но в течение дня температура понизится до -18…-20 градусов. Весь день может идти небольшой снег, ветер западный 3-8 метра в секунду с порывами до 13 метров в секунду. В пятницу, 31 декабря, ночью ожидается -23…-25 градусов с понижением до -28 градусов, а днем — -16…-18 градусов, без осадков, ветер западный 3-8 метра в секунду. В субботу, 1 января, ночью будет -20…-22 градуса, днем — -15…-17 градусов, без осадков, ветер юго-западный 3-8 метра в секунду, — сообщают синоптики.

Также, по словам Лапчик, в новогодние праздники как и в первую декаду января 2022 года сибиряков ожидает погода на 2-3 градуса выше климатической нормы.

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