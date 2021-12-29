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Происшествия29 декабря 2021 8:55

Новосибирец забрался ночью в салон по наращиванию ресниц, чтобы поспать

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали мужчину, проникшего на охраняемый объект для того, чтобы поспать
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Сигнал тревоги из салона красоты на улице Лермонтова поступил в дежурную часть ГВАРДИИ 29 декабря в 5.57. Оперативно прибывший экипаж ГБР-74 обнаружил на подоконнике след протектора обуви. Предположив, что внутрь проник злоумышленник, «гвардейцы» провели осмотр объекта.

Внутри, в кабинете по наращиванию ресниц, был обнаружен спящий мужчина. Свернувшись на кушетке калачиком, он спал так крепко, что разбудить его оказалось непросто.

Учитывая, что время прибытия экипажа ГБР не превысило норматив, получается, что он влез в кабинет и моментально уснул.

«Гвардейцы» нарушили его безмятежный сон, передав сотрудникам полиции. Надо отметить, что за время пребывания нарушителя в салоне ничего не пропало. Теперь полицейским предстоит провести квалификацию данного - незаурядного - правонарушения.