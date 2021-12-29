Можно ли купить алкоголь в Новосибирске на Новый год 2022: в правительстве сделали официальное заявление

В Новый год запрета на продажу алкоголя не будет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Можно ли купить алкоголь в Новосибирске на Новый год 2022 - одна из главных тем, которую обсуждают горожане перед праздником.

Такую инициативу предложили депутаты Госдумы, но многие регионы ее не приняли. В Новосибирской области ограничений на продажу алкоголя в новогодние праздники не будет, а продолжат действовать прежние правила.

Согласно Постановлению Губернатора Новосибирской области № 195, спиртное в регионе могут купить только лица от 18 лет с 9.00 до 22.00. Ограничения не распространяются на розничную продажу при оказании услуг в кафе, ресторанах и так далее. Также нельзя продавать алкоголя в местах проведения массовых мероприятий. Таким образом, купить в ночь 1 января купить еще бутылку крепкого напитка не получится.

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